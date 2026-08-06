Bijnor News: भूतपुरी में नकबजनी कर लाखों के आभूषण चोरी
Bijnor News: बिजनौर के गांव भूतपुरी में चोरों ने एक मकान से लाखों रुपये के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। परिवार खेत पर गया था, जब चोरी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पीड़ित ने शाम को थाने में तहरीर दी, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bijnor News: बिजनौर। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव भूतपुरी में बुधवार को नकब लगाकर चोरों ने एक मकान से लाखों रुपये कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। बुधवार की शाम गांव निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह ने पुलिस को तहरीर देने के बाद बताया कि बुधवार सुबह वह परिवार सहित खेत पर गए थे। दोपहर में वापस लौटने पर मकान के पीछे जंगल की ओर वाली दीवार में नकब लगा मिला और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। आरोप है कि चोर दीवार में बने नकब के रास्ते घर में घुसे और कमरे की दीवार में छिपाकर रखे उनकी पत्नी सरोज के लाखों रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए।घटना
की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी परवेज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि घटना के कई घंटे बाद शाम को पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी ने तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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