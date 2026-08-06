Bijnor News: भूतपुरी में नकबजनी कर लाखों के आभूषण चोरी

Bijnor News: बिजनौर। थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव भूतपुरी में बुधवार को नकब लगाकर चोरों ने एक मकान से लाखों रुपये कीमत के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। बुधवार की शाम गांव निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह ने पुलिस को तहरीर देने के बाद बताया कि बुधवार सुबह वह परिवार सहित खेत पर गए थे। दोपहर में वापस लौटने पर मकान के पीछे जंगल की ओर वाली दीवार में नकब लगा मिला और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। आरोप है कि चोर दीवार में बने नकब के रास्ते घर में घुसे और कमरे की दीवार में छिपाकर रखे उनकी पत्नी सरोज के लाखों रुपये मूल्य के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए।घटना