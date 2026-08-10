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Bijnor News: थाना प्रभारी निरीक्षक ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर किया भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बढ़ापुर। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थाना क्षेत्र के कांवड़ियों का थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने पुलिस टीम के

Bijnor News: थाना प्रभारी निरीक्षक ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर किया भव्य स्वागत

Bijnor News: बढ़ापुर। हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थाना क्षेत्र के कांवड़ियों का थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ थाने के सामने भव्य स्वागत किया। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक ने कांवड़ियों का हालचाल जाना और उनकी कुशलक्षेम पूछी। पुलिस टीम ने कांवड़ियों का माल्यार्पण कर एवं पुष्पवर्षा करते हुए स्वागत किया। पुलिस के इस आत्मीय स्वागत से कांवड़ियों में उत्साह नजर आया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की भी अपील की।

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