Bijnor News: बिना बताए स्कूल से नदारद रहने पर शिक्षिका सस्पेंड

बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि श्वेता सिंह स0अ0 प्राथमिक विद्यालय हसनअलीपुर पालकी विकास क्षेत्र अल्हैपुर 18 अगस्त 2025 से 19.दिसम्बर 2025 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत असाधारण अवकाश पर रहीं। 20 दिसम्बर2025 को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और 18 जनवरी2026 तक विद्यालय में उपस्थित रही। बीएसए ने बताया कि 19 जनवरी 2026 से श्वेता सिंह विद्यालय से अनुपस्थित हो गयी। श्वेता सिंह द्वारा उक्त अवधि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अवकाश अवैतनिक अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया। 19 जनवरी 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक अनुपस्थित अवधि का बिना स्वीकृति के पुन: 25 अप्रैल 2026 को श्वेता सिंह द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

नियमों का उल्लंघन

बीएसए ने बताया कि 19 जनवरी 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक की अनुपस्थित अवधि का ऑनलाइन अवकाश आवेदन नहीं किया जाना तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना 25 अप्रैल 2026 को विद्यालय में पुन: कार्यभार ग्रहण करना नियम संगत नहीं है। बीएसए ने बताया कि वर्तमान में भी श्वेता सिंह 25 जून 2026 से विद्यालय से निरन्तर अनुपस्थित चल रही है। श्वेता सिंह सहायक अध्यापिका का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है। बीएसए ने बताया कि बीईओ की जांच आख्या के आधार पर 19 जनवरी 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक अनुपस्थित अवधि का सक्षम प्राधिकारी से बिना अवकाश स्वीकृत कराये विद्यालय में पुन: कार्यभार ग्रहण करने, 25 जून 2026 से विद्यालय से निरन्तर अनुपस्थित रहने सहित अन्य आरोपों में शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। बीएसए सचिन कसाना ने बताया कि निलम्बन अवधि में शिक्षिका ब्लाक संसाधन केन्द्र अफजलगढ़ से सम्बद्ध रहेंगीं।