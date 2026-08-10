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Bijnor News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: किरतपुर, संवाददाता। निवासी 23 वर्षीय युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि नजीबाबाद क्षेत्र निवासी एक टैक्सी चालक ने शादी का

Bijnor News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की रिपोर्ट

Bijnor News: थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 23 वर्षीय युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि नजीबाबाद क्षेत्र निवासी एक टैक्सी चालक ने शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है।पीड़िता ने तहरीर में आरोप लगाया कि आरोपी उसके गांव में सवारी लाने-ले जाने के लिए आता-जाता था। इसी दौरान उसने मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया और बातचीत शुरू कर दी।युवती को प्रेमजाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया। उसकी जानकारी व सहमति के बिना अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपी पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है।

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