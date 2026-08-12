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Bijnor News: पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - क्षेत्र के गांव लक्षीरामपुर निवासी उमेश राजपूत की सोमवार को अचानक घर ही मौत हो गई थीवार को अचानक घर ही मौत हो गई थी - पहली पत्नी द्वारा की गई शिकायत

Bijnor News: पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार

Bijnor News: एक व्यक्ति की संदिग्धावस्था में हुई मौत के मामले में मृतक की पहली पत्नी के द्वारा हत्या का शक जताते हुए शिकायत करने के बाद पुलिस ने शव को दाह संस्कार स्थल से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद मंगलवार को दाह संस्कार हुआ। थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि पहली पत्नी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चलेगा उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

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मृतक का परिवार और अंतिम संस्कार

क्षेत्र के गांव लक्षीरामपुर निवासी उमेश राजपूत की सोमवार को अचानक घर ही मौत हो गई थी, जिसकी सूचना उसकी पहली पत्नी को भी ग्रामीणों द्वारा दी गई। सोमवार को उमेश राजपूत की मृत्यु होने के बाद परिजन एवं ग्रामीण उसके शव को दाह संस्कार के लिए बालावाली घाट पर ले गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी वहां किरतपुर पुलिस पहुंच गई और अंतिम संस्कार रुकवा दिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि मृतक उमेश राजपूत की पहली पत्नी द्वारा दूसरी पत्नी पर गला दबाकर की गई हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। देर शांम को मृतक की पहली पत्नी घाट पर पहुंची और पुलिस से पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस का बयान

थाना प्रभारी निरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार का कहना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

मृतक का नाम क्या है?
मृतक का नाम उमेश राजपूत है।
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