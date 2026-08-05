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Bijnor News: कल के मशाल वाहक थीम पर छात्रा अलंकरण समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: धामपुर, संवाददाता।छात्रा परिषद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, उत्तरदायित्व, सेवा-भाव एवं न

Bijnor News: कल के मशाल वाहक थीम पर छात्रा अलंकरण समारोह

Bijnor News: एजुकोल द गर्ल्स स्कूल में छात्रा परिषद अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्देश्य छात्राओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, उत्तरदायित्व, सेवा-भाव एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च-पास्ट से किया गया। समारोह में कक्षा नवीं से कक्षा बारहवीं तक के छात्रा परिषद के सदस्यों को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर लोकेंद्र सिंह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नेतृत्व केवल एक पद नहीं, बल्कि सेवा, अनुशासन, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अलंकरण समारोह को सफल बनाने में हाउस इंचार्ज शिक्षक शिक्षिकाओं में उषा रानी,जागृति ठाकुर, पारुल गोयल,साक्षी दुआ शीरीन बारी, लीना चौहान, साक्षी चौहान, रीता कुमारी, मनोज कुमार, अरुण कुमार का योगदान सराहनीय रहा।

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