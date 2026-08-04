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Bijnor News: ड्यूटी में लापरवाही पर डिप्टी जेलर व हवलदार को चेतावनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: बिजनौर, संवाददाता। जिला कारागार में ड्यूटी के दौरान लापरवाही सामने आने पर जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मिलाई स्

Bijnor News: ड्यूटी में लापरवाही पर डिप्टी जेलर व हवलदार को चेतावनी

Bijnor News: जिला कारागार में ड्यूटी के दौरान लापरवाही सामने आने पर जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मिलाई स्थल पर ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी जेलर सुरेंद्र सिंह और हवलदार राहुल कुमार सिंह को कड़ी चेतावनी जारी की है। बताया गया कि जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के निरीक्षण के दौरान मिलाई व्यवस्था में अपेक्षित सतर्कता और अनुशासन का पालन नहीं होता पाया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक ने दोनों अधिकारियों को भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न होने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी。

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जेल अधीक्षक की चेतावनी

जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि कारागार की सुरक्षा और बंदियों की मिलाई प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप ही संचालित की जानी चाहिए। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी सतर्कता बरतने तथा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

FAQs

क्या जेल प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की है?
हाँ, जेल प्रशासन ने ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी जेलर और हवलदार को चेतावनी दी है।
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