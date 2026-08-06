Bijnor News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से दूर रहने को किया प्रेरित
Bijnor News: चांदपुर के शकुंतला महाविद्यालय में नशामुक्त भारत अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। छात्रों ने हर्षी अग्रवाल और पारुल राव के निर्देशन में शानदार प्रस्तुति दी, जिसे ग्रामवासियों ने सराहा। प्राचार्य डॉ. एच. जी. पाठक ने कार्यक्रम को समाज में जागरूकता लाने वाला बताया।
Bijnor News: चांदपुर। शकुंतला महाविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसमें अनुष्का ,लुजैन, अलिस्बा, समीक्षा, दीपांशी ,पायल , मनीषा , अलवीरा , मोहसिन , आर्यन कुमार और शांतनु आदि छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर्षी अग्रवाल और पारुल राव के निर्देशन में शानदार नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई । जिसकी प्रस्तुति देखकर सभी ग्राम वासियों ने नाटक की मंत्र मुग्ध होकर प्रशंसा की । इसी क्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एच. जी. पाठक ने कहा कि इस प्रकार के सराहनीय कार्यक्रमों से समाज में जागरूकता आती है और समाज को नशा मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है ।
कार्यक्रम का संचालन डॉ.मनोज कुमार के द्वारा किया गया ।कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उप प्राचार्या डॉ.शिवानी शर्मा ,अमित कुमार ,नरेश कुमार अमित चौहान,गुंजन शर्मा, नैंसी त्यागी , स्वाति शर्मा और अभिषेक अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा ।
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