Bijnor News: आस्था के मार्ग पर बढ़ीं मुश्किलें, कीचड़ और पानी से गुजरने को मजबूर कांवड़िए
Bijnor News: श्रावण माह में गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़ियों को नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के बीच सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलनिकासी की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन मिल सके।
Bijnor News: श्रावण माह में गंगाजल लेकर लौट रहे हजारों कांवड़ियों को नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग पर जलभराव और कीचड़ के बीच सफर करना पड़ रहा है। मार्ग पर कई फीट तक पानी भरा होने से श्रद्धालुओं की आस्था की राह मुश्किलों से भर गई है। कांवड़िए पानी और कीचड़ से होकर किसी तरह अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। लगातार वाहनों के आवागमन के कारण सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। छोटे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
स्थानीय लोगों की आवाज़
क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं कराया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु इसी मार्ग से गुजरते हैं, इसके बावजूद सड़क को जलभराव से मुक्त नहीं कराया गया। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए तत्काल जलनिकासी की व्यवस्था कर मार्ग को सुचारु कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके।
श्रद्धालुओं की संख्या
इस मार्ग से रोज गुजर रहे हजारों श्रद्धालु
नजीबाबाद-कोतवाली मार्ग कांवड़ यात्रा का प्रमुख रास्ता है। प्रतिदिन हजारों कांवड़िए इसी मार्ग से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सड़क पर जलभराव और कीचड़ श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ है।
प्रश्नोत्तर
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