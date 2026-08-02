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Bijnor News: कांवड़ यात्रा बाईपास से फीना चौक तक कांवड़ मार्ग आरक्षित, ट्रैफिक कोन लगाकर की व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: कांवड़ यात्रा बाईपास से फीना चौक तक कांवड़ मार्ग आरक्षित, ट्रैफिक कोन लगाकर की व्यवस्थाकांवड़ यात्रा बाईपास से फीना चौक तक कांवड़ मार्ग आरक्षित, ट्र

कांवड़ यात्रा बाईपास से फीना चौक तक कांवड़ मार्ग आरक्षित, ट्रैफिक कोन लगाकर की व्यवस्था
कांवड़ यात्रा बाईपास से फीना चौक तक कांवड़ मार्ग आरक्षित, ट्रैफिक कोन लगाकर की व्यवस्था

Bijnor News: सावन माह में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका परिषद ने संयुक्त रूप से विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। इसके तहत थाना परिसर के पास से बाइपास मार्ग होते हुए फीना चौक तक ट्रैफिक कोन लगाकर कांवड़ मार्ग को आरक्षित कर दिया गया है।नई व्यवस्था के अनुसार मार्ग के बाईं ओर से केवल कांवड़िए आवागमन करेंगे, जबकि दाईं ओर से अन्य वाहनों का संचालन कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें, सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं तथा कांवड़ियों को प्राथमिकता दें, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

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नगर पालिका और पुलिस कर्मी लगातार व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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