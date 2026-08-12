Bijnor News: सोलर प्लांट के नाम पर ठगी की शिकार हुई फैक्ट्री

Bijnor News: - फैक्ट्री हर माह भर रहे 12.90 लाख की लोन किस्तवाददाता। सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी की शिकार हुई एनशैल अलायज एंड स्ट्री

Bijnor News: सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी की शिकार हुई एनशैल अलायज एंड स्ट्रील प्रा.लि फैक्ट्री अब बैंक की भारी-भरकम लोन किस्त फैकट्री चुकाने को मजबूर है। डॉ. नीरज चौधरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि सोलर प्लांट के लिए बैंक से करीब 5.40 करोड़ रुपये का लोन लेकर एस सोलर रिन्यूएबल एनर्जी एलएलपी के संचालक गोपाल टिबरेवाल और उनकी पत्नी विनीता टिबरेवाल को दिए थे। आरोप है कि निर्धारित समय बीतने के बावजूद प्लांट नहीं लगाया गया और रकम भी वापस नहीं की गई। डॉ. नीरज चौधरी ने बताया कि फरवरी 2025 में आरोपी पति-पत्नी ने 4.4 मेगावाट का नया सोलर प्लांट लगाने का भरोसा दिया था। इसके बाद उन्होंने बैंक से लोन लेकर रकम पति-पत्नी को उपलब्ध कराई। प्लांट स्थायित्व नहीं होने पर उनके एक कर्मचारी की ओर से सितंबर 2025 में शहर कोतवाली में गोपाल टिबरेवाल और विनीता टिबरेवाल के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया।

पुलिस कार्रवाई मामले में पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस के मुताबिक उनके बताए पते की जांच में वह किराए का पाया गया। न्यायालय में पेश नहीं होने पर पुलिस की ओर से फरार संबंधी रिपोर्ट भी दर्ज की गई और वारंट जारी हुआ। बाद में आरोपी पति-पत्नी को हाईकोर्ट इलाहाबाद से अग्रिम जमानत मिलने की बात सामने आई। वहीं इसी बीच विनीता टिबरेवाल की ओर से कानपुर के छावनी थाने में कोर्ट के आदेश पर डॉ. नीरज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

रुचि का मामला वहीं डॉ. नीरज चौधरी का कहना है कि उन्होंने बैंक से जो ऋण लिया था उसकी करीब 12.90 लाख रुपये प्रतिमाह की किस्त पिछले लंबे समय से चुका रहे हैं। उनका आरोप है कि सोलर प्लांट भी नहीं लगा और उनकी रकम भी वापस नहीं मिली, जबकि बैंक की किस्त लगातार देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह करीब डेढ़ वर्ष से मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। डॉ. चौधरी ने कानपुर में दर्ज मुकदमे को लेकर कहा कि इस प्रकरण से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनका आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की नीयत से फर्जी तरीके से उनका नाम मुकदमे में शामिल कराया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।