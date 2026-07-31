Bijnor News: उच्च प्राथमिक विद्यालय में सांप आने से मचा हड़कंप
Bijnor News: - वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यूस्क्यू फोटो:: 31 बिज 90-नांगल उच्च प्राथमिक विद्यालय में दिखाई दिए सांप को पकड़ती वन विभाग टीम नांगल सोती
Bijnor News: उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल परिसर में सांप दिखाई देने से विद्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ा। शुक्रवार सुबह नांगल उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में एक सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। बच्चे और अध्यापक बुरी तरह घबरा गए, इसके संबंध में तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। विभागीय टीम ने आवश्यक सतर्कता बरतते हुए सांप को विद्यालय परिसर से बाहर निकालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। टीम ने विद्यालय स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों से अपील की कि बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे में सांप दिखाई देने पर घबराने या उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। वन विभाग की त्वरित कार्रवाई से विद्यालय स्टाफ, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों ने राहत की सांस ली।
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