Bijnor News: बिजनौर: सृपदंश से महिला की मौत, परिजनों में मचा कोहराम
Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव में, 55 वर्षीय रेखा देवी को चारा डालते समय सांप ने डस लिया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना रविवार को घटित हुई और इससे परिजनों में कोहराम मचा।
Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को पशुओं को चारा डालते समय सांप ने ड़स लिया। जिसमें उपचार के दौरान महिला की मौत हो गयी। रविवार की सुबह पचपन वर्षीय रेखा देवी पत्नी सुरेश निवासी शहवाजपुर अपने पशुओं को चारा डाल रही थी।तभी उसे सांप ने ड़स लिया। महिला की हालत बिगडने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गये। लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दमतोड़ दिया। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
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