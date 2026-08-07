Bijnor News: नारी सम्मान वाले घर में सदैव रहता है माता लक्ष्मी का वास: संघर्षी महाराज

Bijnor News: चांदपुर के मोहल्ला गोकुल नगर स्थित शिव-गौरी मंदिर में आयोजित सदाशिव महापुराण कथा के चौथे दिन महंत पं. रविंद्र भारद्वाज संघर्षी महाराज ने माता पार्वती के जन्म प्रसंग का वर्णन करते हुए नारी सम्मान, श्रद्धा और संस्कारों का महत्व बताया। मोहल्ला गोकुल नगर स्थित शिव-गौरी मंदिर में चल रही सदाशिव महापुराण कथा के चौथे दिन महंत पं. रविंद्र भारद्वाज संघर्षी महाराज ने माता पार्वती के जन्म एवं शिव विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया।उन्होंने कहा कि माता पार्वती पतिव्रता धर्म की सर्वोच्च मिसाल हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण कर नारी अपने परिवार और समाज का गौरव बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस घर में बेटियों और महिलाओं का सम्मान होता है, वहां माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।