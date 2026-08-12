Bijnor News: शिवरात्रि पर जलाभिषेक को मंदिरों पर रही श्रद्धालुओ की भीड़

Bijnor News: शिवरात्रि पर जलाभिषेक को मंदिरों पर रही श्रद्धालुओ की भीड़
Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता। क्षेत्र में मंदिरों पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंगलवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और
Bijnor News: श्रावण माह की शिवरात्रि पर क्षेत्र में मंदिरों पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रही।मंगलवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही और चारों ओर बम-बम भोले व हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। मुख्य शिव मंदिर चौराहा स्थित शिव हनुमान मंदिर, प्राचीन शिवमंदिर, मां काली मंदिर व ब्लॉक परिसर के मंदिरों में सुबह से ही शिवभक्तों की लंबी कतार लगी रहीं। श्रद्धालुओं भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा व फल अर्पित कर जलाभिषेक किया। शिव हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित सुरेश झा ने पूजा-अर्चना संपन्न कराई। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय लोगों ने सहयोग किया।
वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष संजीव जोशी सहित कई व्यापारी व श्रद्धालु देर तक व्यवस्था में लगे रहे ।
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