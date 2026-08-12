Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हर-हर महादेव से गुंजायमान हुआ बिजनौर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: सावन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि पर बिजनौर में जनभावना अद्भुत दिखाई दी। बारिश के बीच भी शिवभक्तों ने उत्साह से पूजा की। देवालयों में लंबी कतारें लगीं और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। भजन संध्या और शिव संकीर्तन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

Bijnor News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हर-हर महादेव से गुंजायमान हुआ बिजनौर

Bijnor News: ​बिजनौर, संवाददाता। सावन मास के कृष्ण पक्ष की परम पवित्र शिवरात्रि पर समूचा जनपद भगवान भोलेनाथ के भक्ति रंग में सराबोर नजर आया। दोपहर को हुई बारिश में भी शिवभक्त नहीं रुके। हरिद्वार से पावन गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं के अपार जनसैलाब से जिले के प्रमुख देवालय दिव्य ऊर्जा और अगाध आस्था के केंद्र बन गए।

ये भी पढ़ें:Bijnor News: सावन शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शिवभक्तों की अपार भीड़

तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही ‘हर-हर महादेव’, ‘जय शिव शंभू’ और ‘ॐ नम: शिवाय’ के उद्घोषों के साथ देवालयों के कपाट खुले। घंटे-घड़ियालों की कर्णप्रिय ध्वनि और शंखनाद के बीच श्रद्धालुओं ने देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं पंचामृत अभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:श्रावण मास की शिवरात्रि पर गूंजे शिव के जयकारे

पूजन का विधि-विधान

विधि-विधान से पूजन के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा, आक और पुष्प अर्पित कर आशुतोष भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। धूप-दीप की सुगंध और महाआरती की दिव्य ज्योतियों ने संपूर्ण वातावरण को असीम शांति और सात्विकता से भर दिया। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर विश्व कल्याण तथा परिवार की सुख-समृद्धि की मंगल कामना की।

प्रमुख तीर्थों में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

भागूवाला स्थित मोटा महादेव मंदिर व खारी स्थित झारखंडी मंदिरों पर तो भीड़ रही ही, नगर व देहात क्षेत्र के सिद्धपीठों में जलाभिषेक के लिए तड़के से ही लंबी कतारें लगी रहीं। श्री सिद्धपीठ महाशक्ति कालिका मंदिर (झालू मार्ग), श्री ​मां चामुंडा देवी पावन धाम पर असीम श्रद्धा के साथ भक्तों का हुजूम उमड़ा। ​बाबा लंगोटिया महाराज शिव मंदिर, ​झारखंडी शिव मंदिर, तिवड़ी समेत तमाम शिवमंदिरों में गंगाजल अर्पण से वातावरण भक्तिमय हो गया। ​दिन ढलने के साथ ही मंदिरों में भजन संध्या और शिव संकीर्तान का आयोजन हुआ।

सामान्य प्रश्न

बिजनौर में शिवरात्रि कैसे मनाई गई?
बिजनौर में शिवरात्रि पर शिवभक्तों ने बारिश के बावजूद उत्साह से पूजा की और कई देवालयों में जलाभिषेक किया।
ये भी पढ़ें:Amroha News: शिवालयों में सावन शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।