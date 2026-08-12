Bijnor News: शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हर-हर महादेव से गुंजायमान हुआ बिजनौर

Bijnor News: सावन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि पर बिजनौर में जनभावना अद्भुत दिखाई दी। बारिश के बीच भी शिवभक्तों ने उत्साह से पूजा की। देवालयों में लंबी कतारें लगीं और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। भजन संध्या और शिव संकीर्तन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

Bijnor News: ​बिजनौर, संवाददाता। सावन मास के कृष्ण पक्ष की परम पवित्र शिवरात्रि पर समूचा जनपद भगवान भोलेनाथ के भक्ति रंग में सराबोर नजर आया। दोपहर को हुई बारिश में भी शिवभक्त नहीं रुके। हरिद्वार से पावन गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त कांवड़ियों और स्थानीय श्रद्धालुओं के अपार जनसैलाब से जिले के प्रमुख देवालय दिव्य ऊर्जा और अगाध आस्था के केंद्र बन गए।

शिवभक्तों की अपार भीड़ तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही ‘हर-हर महादेव’, ‘जय शिव शंभू’ और ‘ॐ नम: शिवाय’ के उद्घोषों के साथ देवालयों के कपाट खुले। घंटे-घड़ियालों की कर्णप्रिय ध्वनि और शंखनाद के बीच श्रद्धालुओं ने देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं पंचामृत अभिषेक किया।

पूजन का विधि-विधान विधि-विधान से पूजन के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र, शमीपत्र, भांग, धतूरा, आक और पुष्प अर्पित कर आशुतोष भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। धूप-दीप की सुगंध और महाआरती की दिव्य ज्योतियों ने संपूर्ण वातावरण को असीम शांति और सात्विकता से भर दिया। श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर विश्व कल्याण तथा परिवार की सुख-समृद्धि की मंगल कामना की।

प्रमुख तीर्थों में उमड़ी शिवभक्तों की भीड़ भागूवाला स्थित मोटा महादेव मंदिर व खारी स्थित झारखंडी मंदिरों पर तो भीड़ रही ही, नगर व देहात क्षेत्र के सिद्धपीठों में जलाभिषेक के लिए तड़के से ही लंबी कतारें लगी रहीं। श्री सिद्धपीठ महाशक्ति कालिका मंदिर (झालू मार्ग), श्री ​मां चामुंडा देवी पावन धाम पर असीम श्रद्धा के साथ भक्तों का हुजूम उमड़ा। ​बाबा लंगोटिया महाराज शिव मंदिर, ​झारखंडी शिव मंदिर, तिवड़ी समेत तमाम शिवमंदिरों में गंगाजल अर्पण से वातावरण भक्तिमय हो गया। ​दिन ढलने के साथ ही मंदिरों में भजन संध्या और शिव संकीर्तान का आयोजन हुआ।