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Bijnor News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - प्रशासन से की व्यापक इंतजामों की मांगकांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना ने की बैठककांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ले

Bijnor News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना ने की बैठक

Bijnor News: चांदपुर के बसंती देवी धर्मशाला में शिवसेना की बैठक मुकेश लाम्बा की अध्यक्षता एवं अतुल शर्मा के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में आगामी सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए शिवसेना के जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने कहा कि इस वर्ष सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को है। बिजनौर जनपद से बुलंदशहर, जेपी नगर, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद सहित कई जिलों के लाखों कांवड़िए गुजरते हैं। ऐसे में प्रशासन को उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष प्रबंध करने चाहिए।उन्होंने मांग की कि कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त स्ट्रीट लाइट, प्रत्येक सात किलोमीटर पर एंबुलेंस की व्यवस्था, डग्गामार वाहनों पर रोक तथा चौराहों से अतिक्रमण हटाया जाए।

साथ ही जहां-जहां 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइनें सड़क पार कर रही हैं, उन्हें सुरक्षित ऊंचाई पर कराया जाए। चौधरी वीर सिंह ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के वेश में शामिल होकर छोटी-छोटी बातों पर विवाद और मारपीट कर देते हैं, जिससे वास्तविक शिवभक्त बदनाम होते हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार से जल लेकर आने वाले शिवभक्त संयम और मर्यादा का संकल्प लेते हैं, इसलिए ऐसे तत्वों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।उन्होंने युवाओं से अपील की कि मोटरसाइकिलों के साइलेंसर हटाकर तेज गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। वहीं ट्रैक्टर-ट्रॉली, डीसीएम और ट्रकों पर ऊंचे डीजे लगाकर उनकी छतों पर बैठकर यात्रा करने से भी बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कई कांवड़ियों की जान चली जाती है, इसलिए सभी को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। बैठक में उपस्थित शिवसैनिकों ने प्रशासन से कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

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