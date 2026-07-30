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Bijnor News: 30 जुलाई से सिद्ध पीठ नवदुर्गा खाटू श्याम मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: धामपुर, संवाददाता। दुर्गा विहार कॉलोनी स्थित सिद्ध पीठ नवदुर्गा खाटू श्याम मंदिर में 30 जुलाई से 9 अगस्त तक मोक्षदायिनी श्री शिव महापुराण कथा मंदाकिनी

Bijnor News: 30 जुलाई से सिद्ध पीठ नवदुर्गा खाटू श्याम मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा

Bijnor News: दुर्गा विहार कॉलोनी स्थित सिद्ध पीठ नवदुर्गा खाटू श्याम मंदिर में 30 जुलाई से 9 अगस्त तक मोक्षदायिनी श्री शिव महापुराण कथा मंदाकिनी का आयोजन होगा। कथा का शुभारंभ 30 जुलाई को सुबह 8 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का वाचन होगा। मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की है।

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