Bijnor News: गर्मी और उमस से हाहाकार, वायरल बुखार का बढ़ा प्रकोप

Bijnor News: जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और चिपचिपाहट भरी उमस ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। वायरल बुखार, उल्टी-दस्त और संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या डेढ़ गुनी हो गई है। डॉक्टर उचित कृषि और स्वच्छता की सलाह दे रहे हैं।

Bijnor News: जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और चिपचिपाहट भरी उमस ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम के इस बदलते मिजाज के कारण बिजनौर और आसपास के इलाकों में वायरल बुखार, उल्टी-दस्त और संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। आलम यह है कि जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लीनिकों तक मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं।

बिज्ञान में बढ़ता रोग ​जिला अस्पताल की बाहरी रोगी विभाग में इन दिनों सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या डेढ़ गुनी हो गई है। बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द और गले में खराश की शिकायतों के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। बाल रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन की ओपीडी के लिए सुबह से ही पर्चा बनवाने और डॉक्टरों को दिखाने के लिए आपाधापी मची रहती है। वरिष्ठ फिजीशियन डा. राहुल बिश्नोई का कहना है कि अत्यधिक उमस के कारण शरीर में डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) हो रही है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ रही है। इसके अलावा, बारिश और उमस के इस मौसम में बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। दूषित जल और बासी भोजन का सेवन भी पेट के इंफेक्शन और बुखार को बढ़ावा दे रहा है।

डॉक्टरों की मुख्य सलाह ​डॉक्टरों की मुख्य सलाह:

​साफ पानी पिएं: हमेशा पानी को उबालकर या सही तरीके से फिल्टर करके पिएं।

​ताजा भोजन करें: बासी खाने और खुले में बिकने वाले कटे-फटे फलों से दूर रहें।

​खुद से दवा न लें: बुखार आने पर खुद से एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा न लें, तुरंत नजदीकी डॉक्टर से परामर्श करें।

​तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं: नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ओआरएस का घोल पीते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन न हो।

​मच्छरों से बचाव: घर के आसपास जलभराव न होने दें, क्योंकि इससे डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ सकता है।