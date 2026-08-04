Bijnor News: गोरक्षधाम पुलिस चौकी के पास दो कारो में हुई टक्कर
Bijnor News: चांदपुर रोड पर गोरक्षधाम पुलिस चौकी के पास हुए एक भीषण टक्कर में एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। परवेज आलम और शफीक की कारों के बीच टक्कर हुई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्चतर केंद्र के लिए रेफर किया गया।
Bijnor News: चांदपुर रोड पर गोरक्षधाम पुलिस चौकी के पास दो कारो की आमने सामने की भीषण टक्कर में एक महिला सहित टी घायल हो गए।मंगलवार की देर शाम गांव मुजाहिदपुर निवासी परवेज आलम व गांव चेहली निवासी शफीक कारो से अपने अपने गांव जा रहे थे। चांदपुर रोड पर गोरक्षधाम पुलिस चौकी के समीप दोनो करो में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गयी। टक्कर में चेहली निवासी शफीक 34 वर्ष पुत्र रमजानी तथा मुजाहिदपुर निवासी परवेज़ आलम 32 वर्ष तथा मेहरुन्निसा 35 वर्ष गम्भीर घायल हो गये। पुलिस सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थकेन्द्र पहुंचाया। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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