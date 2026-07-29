बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड: महिला आयोग सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपी दोषी करार
वर्ष 2012 के प्रबल हत्या मामले में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश शमशाद अली ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। 31 जुलाई को उनकी सजा का फैसला सुनाया जाएगा। प्रबल की हत्या ने पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन भी शुरू किए थे।
वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश शमशाद अली ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मामले में 31 जुलाई को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
हत्या की घटना
19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में प्रबल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गंग नहर के पास फेंक दिया था। करीब एक माह बाद प्रबल का शव गंग नहर हस्तिनापुर से बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, जिसके बाद शहर के लोगों गुस्सा पनपा और शहर भर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस और नेताओं को भी आमजन के गुस्से का सामना करना पड़ा था। यह मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा, प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल ने अपने पुत्र का अपहरण के बाद हत्या कर शव हस्तिनापुर गंग नहर के फेंकने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कई लोगों को नामजद किया था।
अदालत का फैसला
मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा एफटीसी कोर्ट के न्यायधीश शमशाद अली ने सभी गवाहों और सुबूतों के आधार पर रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल के पति विनय अग्रवाल, उनके पुत्र अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज गुप्ता को दोषी करार पाया। आदेश सुनते ही सभी दोषियों को अदालत परिसर से ही पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब 31 जुलाई को अदालत दोषियों की सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।
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