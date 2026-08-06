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Bijnor News: 7 से 10 अगस्त तक रामलीला मैदान में विशाल भंडारे का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: चांदपुर में सोशल वेलफेयर क्लब द्वारा 7 से 10 अगस्त तक कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारा एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें नाश्ता, भोजन, बिस्तर, गर्म पानी आदि सुविधाएं मिलेंगी। धर्मप्रेमियों से श्रमदान और सहयोग की अपील की गई है। इस जानकारी को विवेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल ने साझा किया।

Bijnor News: 7 से 10 अगस्त तक रामलीला मैदान में विशाल भंडारे का आयोजन

Bijnor News: चांदपुर। सोशल वेलफेयर क्लब चांदपुर की ओर से 7 अगस्त से 10 अगस्त प्रातः तक रामलीला मैदान में कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए 72 घंटे का विशाल भंडारा एवं सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में नाश्ता, चाय, दूध, भोजन, ठहरने, बिस्तर, गर्म पानी, दवा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। संस्था ने धर्मप्रेमियों से श्रमदान, खाद्य सामग्री, पका भोजन अथवा आर्थिक सहयोग के माध्यम से सेवा कार्य में सहभागिता की अपील की है। इसकी जानकारी विवेक विश्वविद्यालय के चेयरमैन अमित गोयल ने दी है।

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