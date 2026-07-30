Bijnor News: कार और बाइक की टक्कर में बाइक चालक गंभीर घायल
Bijnor News: नांगल सोती में कार और बाइक की टक्कर में 40 वर्षीय युवक कुलदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल भेजा। यह दुर्घटना नांगल-मंडावली मार्ग पर हुई। पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है।
Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता। कार व बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद घायल को जिला अस्पताल भेजा। गुरुवार दोपहर नांगल-मंडावली मार्ग पर जीतपुर बस स्टैंड के समीप मंडावली की ओर से जा रही कार व चंदक की ओर से आ रही बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार कुलदीप सिंह 40 वर्ष निवासी मुसली खानपुर चौगम थाना नजीबाबाद गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थानाध्यक्ष अन्नु कुमारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद बिजनौर जिला अस्पताल भेजा।
पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है।
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