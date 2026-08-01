Bijnor News: प्रबल हत्याकांडः फैसले से पहले सुबह से जजी परिसर में रही हलचल

Bijnor News: जिले के प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में शुक्रवार को न्यायालय ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी और फैसले के बाद परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। पूरा माहौल भावनात्मक हो गया।

प्रबल हत्याकांडः फैसले से पहले सुबह से जजी परिसर में रही हलचल

Bijnor News: जिले के बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के दिन शुक्रवार को सुबह से ही जिला न्यायालय परिसर में असामान्य हलचल रही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जजी परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अदालत कक्ष के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी रही।

फैसले की तैयारी जिले के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाना था। फैसले की खबर मिलते ही एफटीसी-द्वितीय की अदालत के बाहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता, पक्षकार और आम लोग जुट गए। अदालत कक्ष के बाहर देर तक भीड़ लगी रही। कई लोग कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए लगातार एक-दूसरे से संपर्क करते रहे, जबकि अधिवक्ता भी फैसले को लेकर खासे उत्सुक दिखाई दिए।

अदालत परिसर में चर्चा अदालत परिसर में फैसले को लेकर दिनभर चर्चा का माहौल रहा और अधिवक्ताओं के बीच भी इस बहुचर्चित मुकदमे के विभिन्न कानूनी पहलुओं पर बातचीत होती रही।

---

सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के तहत न्यायालय परिसर में आने-जाने वालों पर नजर रखी गई। पुलिसकर्मी लगातार गश्त करते रहे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। पूरे परिसर में दिनभर हाई अलर्ट जैसा माहौल बना रहा।

---

आंसुओं का सैलाब फैसले के बाद फूट-फूटकर रोये परिजन अदालत द्वारा सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद माहौल भावनात्मक हो गया। जैसे ही दोषियों को अदालत से बाहर लाकर पुलिस अभिरक्षा में ले जाया गया, उनके परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। कई परिजन उनसे लिपटने का प्रयास करते नजर आए, जबकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी दोषियों को जेल रवाना कर दिया। एक दोषी की डेढ़ साल की बेटी पापा से मिलने की आस में अपनी मां की गोद में गुमसुम से रही।