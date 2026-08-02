Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: बैठक आयोजित कर कूड़ा उठाने के टैक्स का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: सेवानिवृत्त कमेटी की मासिक बैठक में उपस्थित लोग स्योहारा, संवाददाता। वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त कमेटी की मासिक

Bijnor News: बैठक आयोजित कर कूड़ा उठाने के टैक्स का विरोध

Bijnor News: वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त कमेटी की मासिक बैठक में नगर पालिका द्वारा दुकानों और मकान के ऊपर लगाए गए पूरा टैक्स का विरोध किया गया और इसे वापस लेने की मांग की गई।संजीव भंडारी के निवास फैजजुलापुर लाईन पार में हुई बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने एक स्वर में इस टैक्स को अवैध बताते हुए नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से इस टैक्स को निरस्त करने की मांग की गई। इसके विरुद्ध ज्ञापन देने, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने हेतु प्रस्ताव पारित किये गए। मिटिग में सुरेन्द्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शिवकुमार सिंह, अमलदेव सिंह,सलीम अहमद, फारूक अली, मौ. हसन, मुन्ना, मौ. यूसूफ, दलवीर सिंह, प्रमोद, संजीव भंडारी, राजीव भंडारी, सुधीर चन्द्र शर्मा, विनोद रस्तोगी, राजेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह, शिवकुमार सिंह, रामकुमार सिंह आदि ने भाग लिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।