Bijnor News: बैठक आयोजित कर कूड़ा उठाने के टैक्स का विरोध
Bijnor News: सेवानिवृत्त कमेटी की मासिक बैठक में उपस्थित लोग स्योहारा, संवाददाता। वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त कमेटी की मासिक
Bijnor News: वरिष्ठ नागरिक सेवा निवृत्त कमेटी की मासिक बैठक में नगर पालिका द्वारा दुकानों और मकान के ऊपर लगाए गए पूरा टैक्स का विरोध किया गया और इसे वापस लेने की मांग की गई।संजीव भंडारी के निवास फैजजुलापुर लाईन पार में हुई बैठक में वरिष्ठ नागरिकों ने एक स्वर में इस टैक्स को अवैध बताते हुए नगरपालिका अध्यक्ष एवं नगरपालिका अधिशासी अधिकारी से इस टैक्स को निरस्त करने की मांग की गई। इसके विरुद्ध ज्ञापन देने, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने हेतु प्रस्ताव पारित किये गए। मिटिग में सुरेन्द्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शिवकुमार सिंह, अमलदेव सिंह,सलीम अहमद, फारूक अली, मौ. हसन, मुन्ना, मौ. यूसूफ, दलवीर सिंह, प्रमोद, संजीव भंडारी, राजीव भंडारी, सुधीर चन्द्र शर्मा, विनोद रस्तोगी, राजेन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह, शिवकुमार सिंह, रामकुमार सिंह आदि ने भाग लिया।
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