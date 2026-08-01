Bijnor News: बाढ़ प्रभावित गांवों का एसडीएम ने किया निरीक्षण, लोगों से सतर्क रहने की अपील
Bijnor News: गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीएम प्रशांत वर्मा ने मीरपुर सिकरी, नारनौर, रायपुर खादर, खानपुर खादर और जमालुद्दीनपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की। स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन रायपुर खादर में जलस्तर निकट पहुंच गया है। प्रशासन राहत कार्य के लिए तैयार है।
Bijnor News: गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एसडीएम प्रशांत वर्मा ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित गांव मीरपुर सिकरी, नारनौर, रायपुर खादर, खानपुर खादर एवं जमालुद्दीनपुर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने तथा बच्चों एवं पशुओं को गंगा नदी की ओर न जाने देने की अपील की। एसडीएम प्रशांत वर्मा ने बताया कि वर्तमान में सभी गांवों में स्थिति सामान्य बनी हुई है। गंगा नदी का पानी अधिकांश गांवों की आबादी से काफी दूर है। हालांकि ग्राम रायपुर खादर में नदी का जलस्तर गांव के करीब पहुंच गया है, जिस पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ राहत केंद्रों को भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।