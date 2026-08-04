Bijnor News: व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के युवा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत
Bijnor News: नजीबाबाद में व्यापारी सुरक्षा फोरम की सभा का आयोजन किया गया। संजीव अग्रवाल को युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सभी व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया। संजीव ने संगठन की सुरक्षा व सम्मान की रक्षा करने की बात कही। कार्यक्रम में कई प्रमुख व्यापारी उपस्थित थे।
Bijnor News: नजीबाबाद, संवाददाता।
सभा का आयोजन
जगन्नाथ चौराहे पर व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद की एक सभा का आयोजन किया गया। व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान का युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजीव अग्रवाल का फूल माला पहनाकर व शाल ओड़ाकर स्वागत किया गया।
संगठन की बातें
राजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में सिकंदर खान और नीरज सिंघल के संचालन में आयोजित व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान नजीबाबाद की सभा में युवाप्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजीव अग्रवाल का सभी व्यापारियों ने फूल माला पहनकर एवं शाल ओढ़ाकर जोरदार स्वागत किया। संजीव अग्रवाल ने कहा संगठन सभी व्यापारियों की सुरक्षा एवं मान सम्मान की रक्षा करेगा। सभी व्यापारी राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए कार्य करें चाहे व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो सभी हमारे हैं। मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन की मांग की गई थी सभा को नगर संरक्षक उमापति गर्ग, कमल बंधु, अनुज अग्रवाल, विशेष माहेश्वरी, हाजी शहजाद, तरुण अग्रवाल, शक्ति गर्ग, नीरज सिंघल, शकील अहमद, मोंटी कलरा, सुनील राजपूत, अनुज अग्रवाल, हाजी अलाउद्दीन आदि व्यापारियों ने संबोधित किया। विजय चोपड़ा ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारी
कार्यक्रम में नमन गुप्ता, उदित गुप्ता, अर्पित महेश्वरी, जावेद अहमद, आयुष अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, शादाब भाई व आदित्य साथी उपस्थित रहे।
सामान्य प्रश्न
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