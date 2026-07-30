Bijnor News: सैलून संचालक पर दुकान में घुसकर लोहे की रॉड और बेल्ट से हमला

Bijnor News: शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम झलरा में एक सैलून संचालक ने शराब पीने और गाली-गलौज का विरोध करने पर दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शहर कोतवाली के ग्राम झलरा निवासी जहीर अहमद पुत्र अमीर शाह ने बताया कि मंगलवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके घर के सामने गांव के गांव के कुछ युवक शराब और सुल्फा का सेवन कर रहे थे तथा गाली-गलौज कर रहे थे। जहीर का आरोप है कि उन्होंने इसका विरोध करते हुए सभी को वहां से जाने के लिए कहा, जिससे आरोपी उनसे रंजिश रखने लगे.