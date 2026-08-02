Bijnor News: युवा करें स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त भारत का निर्माण
Bijnor News: - साहू जैन महाविद्यालय में नशा मुक्ति कार्यक्रम का किया आयोजनसाहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे
Bijnor News: साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं एवं महाविद्यालय के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देखा और सुना। छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिलाया। साहू जैन महाविद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. बी.एस. तोमर ने छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई। चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें छात्र-छात्राओं ने नशे के दुष्परिणामों के प्रति समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही भाषण और मैराथन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।
प्रो. नीलम बलियान, प्रो. अनिल कुमार, डॉ. अनिल कुमार राजपूत, डॉ. विकास यादव, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अनुराज, डॉ. राशी दीक्षित, श्री कुलदीप, संतोष एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार एवं डॉ. सरोज बाई के निर्देशन में किया गया। अनुपमा, करीना, शगुन, रुमा आदि का विशेष सहयोग रहा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।