Bijnor News: पोस्टर के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक
Bijnor News: साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्रों ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। मानसी जेवरिया, यशी और शगुन ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य प्रो. बी.एस. तोमर का मानना है कि युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी से नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव है।
Bijnor News: साहू जैन महाविद्यालय, नजीबाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान के तजहत पोस्टर प्रतियोगिता का आश्योजन किया गया। प्रतियोगिता में पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।साहू जैन कालेज में डॉ सरोज बाई, डॉ नवीन द्विवेदी एवं डॉ. मोनिका सागर के निर्देशन मे नशा मुक्ति अभियान के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक हानि के बारे में बताया। प्रतियोगिता मे मानसी जेवरिया, यशी तथा शगुन ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य प्रो. बी.एस. तोमर ने कहा कि युवा वर्ग की सक्रिय भागीदारी से ही नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव है।
कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सरोज बाई ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रो. गौतम बनर्जी, प्रो. परमिल, डॉ. दीपक त्रिपाठी, डॉ. सूर्यकांत भारती, डॉ. अनुराग, डॉ. पवन कुमार, डॉ. जयेश, डॉ. देवेंद्र कुमार मौर्य आदि उपस्थित रहे।
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