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Bijnor News: कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ग्रामीण ने किया चांदपुर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण दिए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: सावन माह की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। पुलिस की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं, पर अन्य विभागों की तैयारी नदारद है।

Bijnor News: कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ग्रामीण ने किया चांदपुर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण दिए

Bijnor News: सावन माह की कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कांवडियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर गुरुवार को एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने सीओ देश दीपक सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया।

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सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण

उन्होंने चांदपुर के रामलीला ग्राउंड, फीना तिराहा,कराल फाटक,पैजनिया रेलवे क्रॉसिंग बबनपुरा चौकी बॉर्डर सहित प्रमुख कांवड़ मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ग्रामीण ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कावड़ शिविर कैंप का भी निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की गई है। मार्गों पर सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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कांवड़ यात्रा पुलिस की व्यवस्थाएं सराहनीय

चांदपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। कांवड़ मार्गों के किनारे साफ-सफाई कराई गई है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, रात्रि प्रकाश व्यवस्था, रिफ्लेक्टर तथा दिशा-निर्देश संबंधी फ्लैक्स लगाए गए हैं। वहीं, अन्य संबंधित विभागों की ओर से कोई विशेष व्यवस्था दिखाई नहीं दी। इसके अलावा, गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में कावड़ियों को सतर्क करने के लिए चेतावनी अथवा संकेत बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए एसपी ग्रामीण ने कौन-से कदम उठाए?
एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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