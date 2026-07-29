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Bijnor News: सीओ कार्यालय का कंट्रोल रूम हुआ एक्टिव, सीसीटीवी से होगी 24 घंटे निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी और हेल्पलाइन नंबर 7839864451 जारी किया गया है। कांवड़ियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रेस्पॉन्स टीम सक्रिय रहेगी।

Bijnor News: सीओ कार्यालय का कंट्रोल रूम हुआ एक्टिव, सीसीटीवी से होगी 24 घंटे निगरानी

Bijnor News: शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए सीओ कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम बुधवार सुबह से एक्टिव हो गया है। सीओ राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि नगीना सर्किल के तीनों थाना क्षेत्रों - नगीना कोतवाली, नगीना देहात और कोतवाली देहात - में कांवड़ मार्गों पर स्थित प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। कंट्रोल रूम में तैनात पुलिस स्टाफ चौबीसों घंटे रूट की लाइव निगरानी करेगा。

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तुरंत मदद के लिए जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

कांवड़ियों और आमजन की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का सीयूजी नंबर 7839864451 जारी किया गया है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सूचना, समस्या या आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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प्रशासन का उद्देश्य

सीओ ने बताया कि यदि किसी कांवड़िए की तबियत खराब हो जाए, वाहन में फ्यूल खत्म हो जाए या मार्ग में जाम लग जाए तो सूचना मिलते ही पुलिस रेस्पॉन्स टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य है कि शिवभक्तों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो और कांवड़ यात्रा पूरी तरह व्यवधानरहित एवं सकुशल सम्पन्न हो।

सामान्य प्रश्न

कांवरियों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
कंट्रोल रूम का सीयूजी नंबर 7839864451 जारी किया गया है।
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