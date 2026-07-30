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Bijnor News: कांवड़ मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे बन सकते हैं हादसे का सबब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: सावन माह की कांवड़ यात्रा के दौरान चांदपुर-बिजनौर मार्ग पर महर्षि मंदिर के सामने दो बिजली के खंभे जर्जर हो चुके हैं। लोग सुरक्षा की चिंता को लेकर बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन खंभों की मरम्मत या बदलाव किया जाए, वरना बड़ा हादसा हो सकता है।

कांवड़ मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे बन सकते हैं हादसे का सबब
कांवड़ मार्ग पर जर्जर बिजली के खंभे बन सकते हैं हादसे का सबब

Bijnor News: सावन माह की कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही चांदपुर-बिजनौर मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्याऊ स्थित महर्षि मंदिर के सामने लगे दो बिजली के लोहे के खंभे नीचे से पूरी तरह गल चुके हैं, जिन पर ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है।चांदपुर-बिजनौर मार्ग पर सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़िये आवागमन कर रहे हैं। इसी मार्ग पर स्याऊ के महर्षि मंदिर के ठीक सामने बिजली विभाग के दो लोहे के खंभे नीचे से जर्जर होकर गल चुके हैं। इन खंभों पर ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, जिससे खतरा और बढ़ गया है।स्थानीय

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लोगों का कहना है कि कई बार इस समस्या की ओर बिजली विभाग का ध्यान दिलाया जा चुका है, लेकिन अभी तक खंभों को बदलने या मरम्मत कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग से कांवडियों का जत्था भी गुजरता है।यदि समय रहते जर्जर खंभों को नहीं बदला गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जनहित और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल जर्जर खंभों को बदलकर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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