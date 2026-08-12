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Bijnor News: भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में गायत्री साधकों द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। व्यवस्थापक डॉ दीपक कुमार ने विभिन्न सामग्री से दश स्नान कराया। पूजन हर-हर महादेव के जयघोष के साथ हुआ। इस उत्सव में कई भक्तों ने भाग लिया और कांवड़ चढ़ायी।

Bijnor News: भगवान शिव का किया रुद्राभिषेक

Bijnor News: गायत्री शक्तिपीठ नजीबाबाद में गायत्री साधकों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। गायत्री शक्तिपीठ व्यवस्थापक डॉ दीपक कुमार ने मिट्टी, भस्म, गौदुग्ध, दही, शहद, हल्दी, गोमूत्र, गोबर, कुशा व गंगाजल से भगवान शिव को दश स्नान कराया। पुरुष सूक्त से षोडशोपचार पूजन कराया। हर-हर महादेव, हर-हर गंगे के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। जयनगर, विजयनगर के डा सचिन, निशान्त, प्रशान्त, सुमित, अंकुर ने कांवड़ चढ़ायी। राज भटनागर, एच पी गुप्ता, कामेश शर्मा, सुमन वर्मा, सारिका अग्रवाल, नीलम बरनवाल, पुष्पा शर्मा आदि रहे।

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