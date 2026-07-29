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Bijnor News: आरटीआई एक्टिविस्ट का एक्स हैंडल हैक, सीएम-डीएम को दी चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: सपा कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श चौहान का एक्स अकाउंट हैक कर मुख्यमंत्री और बिजनौर डीएम को सरकार बदलने पर तिहाड़ जेल भेजने की धमकी दी गई है। आदर्श चौहान ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच प्रारंभिक रूप से चल रही है।

Bijnor News: आरटीआई एक्टिविस्ट का एक्स हैंडल हैक, सीएम-डीएम को दी चुनौती

Bijnor News: सपा कार्यकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श चौहान का एक्स अकाउंट हैक कर मुख्यमंत्री व बिजनौर डीएम को टैग कर सरकार बदलने पर तिहाड़ जेल भेजने की खुली धमकी देकर चैलेंज किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श चौहान के एक अकाउंट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामले में आदर्श चौहान का कहना है उनका एक्स हैंडल किसी ने हैक कर लिया है, जिसकी शिकायत वह काफी दिन पहले ही साइबर सेल में दर्ज करके करा चुके हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धामपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श चौहान के एक हैंडल से मुख्यमंत्री व डीएम बिजनौर को टैग कर सरकार बदलने पर खुला चैलेंज दिया गया है।

एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि 'जिस दिन सरकार बदल गई ना तुम्हारी सारी जिंदगी तिहाड़ में गुजरेगी'। अधिकारियों पर खुलेआम जनसुनवाई पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट लगाने का भी आरोप लगाया। हैकर ने डीएम बिजनौर को टैग कर लिखा 'सारे अधिकारी लगा रहे झूठी रिपोर्ट, थूकता हूं ऐसे लोगों पर'। घटनाक्रम की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। उधर, इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट आदर्श चौहान का कहना है कि वह अपने अकाउंट से संबंधित शिकायत साइबर सेल को दर्ज कर चुके हैं। उनका एक्स हैंडल अकाउंट काफी दिनों से हक है।उधर कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है की मुख्यमंत्री एवं डीएम को लेकर एक्स हैंडल पर की गई टिप्पणी का मामला अभी संज्ञान में नहीं है। प्रकरण में शिकायत का संज्ञान लेकर कार्रवाई होगी।

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