Bijnor News: कांवड़ियों की सेवा को नि:शुल्क चिकित्सा शिविर शुरू
Bijnor News: फोटो कैप्शन 70 कांवड़ियों की सेवा को नि:शुल्क चिकित्सा शिविर शुरू कांवड़ियों की सेवा को नि:शुल्क चिकित्सा शिविर शुरू कांवड़ियों की सेवा को नि:शुल्
Bijnor News: रोटरी क्लब रॉयल्स की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए 15 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन कॉ-ऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर प्रियंकर राणा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर प्रियंकर राणा ने कहा कि रोटरी क्लब समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहा है, यह शिविर कांवड़ियों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करेगा।कार्यक्रम में अध्यक्ष रोटेरियन मयंक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, अनिल गोयल, सुनील गुप्ता, गौरव माहेश्वरी, मुदित बंसल, विवेक जैन, अंकुर वर्मा, सचिन अग्रवाल, अमित गुप्ता, गौरव अग्रवाल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।