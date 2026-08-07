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Bijnor News: गांव खिरनी के सामने फिर टूटी सड़क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: मंडावर-बालावाली मार्ग दोबारा से टूट गया। यह मार्ग बिजनौर को उत्तराखंड राज्य से जोड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व बना यह मार्ग एक गांव के सामने धराशायी हो गय

गांव खिरनी के सामने फिर टूटी सड़क
गांव खिरनी के सामने फिर टूटी सड़क

Bijnor News: मंडावर-बालावाली मार्ग दोबारा से टूट गया। यह मार्ग बिजनौर को उत्तराखंड राज्य से जोड़ता है। कुछ वर्ष पूर्व बना यह मार्ग एक गांव के सामने धराशायी हो गया। अब सड़क मार्ग में खाई बन गया है। सड़क पर बह रहा पानी मार्ग पर कटान कर रहा है।मुसलाधार बारिश के कारण मंडावर बालावाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क मार्ग खायी बन चुका है। मंडावर बालावाली मार्ग पर खिरनी गांव के सामने सड़क मार्ग अपने से मार्ग पर खायी बन गयी। गहरी खायी बनने पर पुलिस विभाग ने लाल झंडी लगा दी, जिससे आने जाने वाले को संकेत मिल सके, लेकिन सड़क आधी कट चुकी है।

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पानी सड़क से होकर कटान कर रहा है।

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