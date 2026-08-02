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Bijnor News: सेवानिवृत्त होमगार्ड को थानाध्यक्ष ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता। की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड वीर सिंह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष परवेज की सेवा पू

Bijnor News: सेवानिवृत्त होमगार्ड को थानाध्यक्ष ने किया सम्मानित

Bijnor News: नूरपुर, संवाददाता। थाना नूरपुर में 38 वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड वीर सिंह के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष परवेज कुमार एवं उप निरीक्षक अनिल कुमार ने उन्हें अंगवस्त्र व स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।कार्यक्रम में कंपनी के पूर्व प्लाटून कमांडर रामसुधीर सिंह यादव ने भी वीर सिंह को सम्मानित करते हुए उनके अनुशासन और सेवाभाव की सराहना की। वीर सिंह ने अपने 38 वर्षों की सेवा के अनुभव साझा करते हुए विभाग एवं सहकर्मियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सचिन कुमार, अरविन्द कुमार, जगपाल सिंह, कोमल सिंह यादव, महावीर सिंह, धर्मपाल सैनी सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं होमगार्ड उपस्थित रहे।

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