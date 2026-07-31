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Bijnor News: सेवानिवृत्ति पर एलएचवी रीता देवी को दी भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: स्योहारा, संवाददाता।सेवानिवृत्ति पर एलएचवी रीता देवी को दी भावभीनी विदाईसेवानिवृत्ति पर एलएचवी रीता देवी को दी भावभीनी विदाईसेवानिवृत्ति पर एलएचवी

Bijnor News: सेवानिवृत्ति पर एलएचवी रीता देवी को दी भावभीनी विदाई

Bijnor News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा के अंतर्गत आने वाले बुढ़नपुर उपकेंद्र पर तैनात एलएचवी रीता देवी के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को भावभीनी विदाई का एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीके स्नेही सहित समस्त चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीके स्नेही ने कहा कि रीता देवी ने अपने 26 साल 3 माह के लंबे सेवाकाल में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा किया इस मौके पर विभागीय कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

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