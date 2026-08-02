Bijnor News: घर के बाथरूम में निकला सांप, जंगल में छोड़ा
Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां एकत्रित ग्रामीणों ने बिना वन विभाग को सूचना दिए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मोह
Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता घर के बाथरूम में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां एकत्रित ग्रामीणों ने बिना वन विभाग को सूचना दिए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।मोहल्ला जोशियान निवासी राजू जोशी के घर में एक महिला को बाथरूम में सांप दिखाई दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय ग्रामीणों कुणाल जोशी, सोनू जोशी और अभिषेक जोशी ने मिलकर इस कॉमन करैत सांप को काबू किया और बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।सामाजिक वानिकी दरोगा विकास कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में जहरीले सांप जंगल से निकलकर घरों में आ जाते हैं।
उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और आसपास सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की।
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