Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: घर के बाथरूम में निकला सांप, जंगल में छोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां एकत्रित ग्रामीणों ने बिना वन विभाग को सूचना दिए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मोह

Bijnor News: घर के बाथरूम में निकला सांप, जंगल में छोड़ा

Bijnor News: नांगल सोती, संवाददाता घर के बाथरूम में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जहां एकत्रित ग्रामीणों ने बिना वन विभाग को सूचना दिए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।मोहल्ला जोशियान निवासी राजू जोशी के घर में एक महिला को बाथरूम में सांप दिखाई दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय ग्रामीणों कुणाल जोशी, सोनू जोशी और अभिषेक जोशी ने मिलकर इस कॉमन करैत सांप को काबू किया और बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।सामाजिक वानिकी दरोगा विकास कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में जहरीले सांप जंगल से निकलकर घरों में आ जाते हैं।

उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और आसपास सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।