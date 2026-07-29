Bijnor News: तीसरे दिन भी झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत

Bijnor News: जिले में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। बारिश के कारण जलभराव ने आवागमन में दिक्कतें पैदा कीं, लेकिन किसानों के लिए यह वर्षा लाभदायक सिद्ध हुई। अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Bijnor News: जिले में लगातार तीसरे दिन हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। बुधवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और बीच-बीच में रुक-रुककर बारिश होती रही। दिनभर मौसम सुहावना बना रहा, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश के कारण शहर और कस्बों के कई निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज धूप नहीं निकलने से लोगों ने राहत महसूस की। दोपहर के समय कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और निचले इलाकों में जलभराव के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ी। कई स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खुल गई。

किसानों को लाभ लगातार हो रही बारिश का सबसे अधिक लाभ किसानों को मिला है। धान, गन्ना, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह वर्षा लाभदायक मानी जा रही है। खेतों में पर्याप्त नमी आने से सिंचाई की आवश्यकता कम हो गई है। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में भी इसी तरह सामान्य बारिश होती रही तो फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मौसम का मिजाज मौसम में आए बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में जिले में 14.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली।

बच्चों और युवाओं का आनंद बारिश में बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया। मौसम सुहावना होने से पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों की आवाजाही बढ़ी।

आगामी मौसम की भविष्यवाणी मौसम विभाग के प्रेक्षक सतीश कुमार के अनुसार आगामी एक-दो दिनों तक जिले में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तापमान सामान्य से कम रहने के आसार हैं। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने तथा अनावश्यक रूप से जलमग्न रास्तों से बचने की अपील की है।