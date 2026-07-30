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Bijnor News: दीक्षारंभ समारोह में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, खेल विभाग की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं के लिए पांच दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का तीसरा दिन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष ने छात्राओं को विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। छात्राओं ने भाषण, गायन, नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

दीक्षारंभ समारोह में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, खेल विभाग की दी जानकारी
दीक्षारंभ समारोह में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, खेल विभाग की दी जानकारी

Bijnor News: रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय में मंगलवार को नवप्रवेशित छात्राओं के लिए आयोजित पांच दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का तीसरा दिन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। प्राचार्या प्रो. पारुल त्यागी के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रो. मंजू अरोड़ा ने पीपीटी के माध्यम से छात्राओं को विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, यहां कि पूर्व छात्राएं पुलिस, शिक्षा एवं अन्य सरकारी और निजी संस्थानों में सेवाएं दे रही हैं तथा छात्राएं जिला, मंडल और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता डॉ. सीमा चौधरी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताते हुए विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया।

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ओपन स्टेज गतिविधि में प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं ने भाषण, गायन और नृत्य प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाईं। चित्रकला विभाग की पेंटिंग प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की समन्वयक ऋतु सैनी ने छात्राओं को महाविद्यालय का भ्रमण कराया तथा मंच संचालन भी किया।

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