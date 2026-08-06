Bijnor News: विधायक मनोज पारस की शिकायत पर नगीना-नहटौर मार्ग निर्माण की जांच शुरू
Bijnor News: नगीना-नहटौर मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क की जांच शुरू कर दी है। मुख्य अभियंता के नेतृत्व में टीम ने निर्माण सामग्री के सैंपल लिए हैं। विधायक मनोज पारस ने सड़क की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
Bijnor News: नगीना। नगीना-नहटौर मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद बुधवार को लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम ने सड़क की जांच शुरू कर दी है। यह जांच लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश पर की जा रही है। लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद के मुख्य अभियंता कमल शंकर जैयन्य के नेतृत्व में टीम दोपहर में नगीना-नहटौर मार्ग पर पहुंची। टीम ने नव निर्मित सड़क पर रेंडम स्थानों पर मशीन से बोर कर निर्माण सामग्री के सैंपल लिए।
मुख्य अभियंता की जानकारी
मुख्य अभियंता ने बताया कि सड़क से उठाए गए सैंपल को लैबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद एक बार फिर सैंपल लिए जाएंगे। दोनों जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को भेजी जाएगी। टीम में लोक निर्माण विभाग नजीबाबाद के अभियंता शैलेंद्र सारस्वत भी शामिल रहे।
विधायक ने की थी शिकायत
नगीना विधायक मनोज पारस ने सोमवार को लखनऊ में प्रमुख सचिव से विशेष मुलाकात कर सड़क निर्माण की तकनीकी और सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष व गहन जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि क्षेत्रवासियों से लगातार सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। जनहित को देखते हुए जांच जरूरी है।
निर्माण कार्य के इंचार्ज का बयान
सड़क निर्माण कार्य के इंचार्ज गोविंद मिश्रा ने बताया कि 12.75 किमी लंबी और 7 मीटर चौड़ी इस सड़क का निर्माण प्रीति बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड मेरठ द्वारा कराया जा रहा है।
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