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Bijnor News: वरिष्ठ सहायक की सम्बद्धता को प्राचार्य ने बताया अनपेक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: राजकीय मेडिकल कालेज बिजनौर की प्राचार्य डा. ललिता चौधरी ने पूर्व में कार्यमुक्त वरिष्ठ सहायक ललित कुमार की पुनः नियुक्ति को अनपेक्षित बताया है। सीएमओ द्वारा भेजे गए ज्ञाप में वेदप्रकाश शर्मा को कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। प्राचार्य ने भविष्य में उनकी सहमति लेने का प्रस्ताव रखा है।

Bijnor News: वरिष्ठ सहायक की सम्बद्धता को प्राचार्य ने बताया अनपेक्षित

Bijnor News: राजकीय मेडिकल कालेज बिजनौर में पूर्व में कार्यमुक्त किए जा चुके वरिष्ठ सहायक ललित कुमार की सम्बद्धता को प्राचार्य डा. ललिता चौधरी ने अनपेक्षित बताया है। कार्यालय सूत्रों के मुताबिक सीएमओ की ओर से आए कार्यालय ज्ञाप में मेडिकल कालेज में सम्बद्ध वरिष्ठ सहायक वेदप्रकाश शर्मा को अग्रिम आदेशों तक पूरे सप्ताह सीएमएस कार्यालय में कार्य करने के निर्देश दिए गए थे तथा उनके स्थान पर वरिष्ठ सहायक ललित कुमार को सप्ताह में मंगलवार व गुरुवार को कार्य करने के आदेश दिए गए थे। इस पर सीएमओ को लिखे पत्र में प्राचार्य डा. ललिता चौधरी ने पूर्व में अपने यहां से कार्यमुक्त किए जा चुके ललित कुमार की सम्बद्धता को अनपेक्षित बताया है तथा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में भविष्य में किसी सम्बद्धता से पूर्व उनकी सहमति व अनुमति लिया जाना सुनिश्चित करने की बात कही है।

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पत्र की प्रतिलिपि कमिश्नर व जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।

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