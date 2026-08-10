Bijnor News: अनिल सोती हत्याकांडः हत्यारों की तलाश में 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी पुलिस

Bijnor News: बाइल सीडीआर से जुटाए जा रहे सुराग बिजनौर, संवाददाता। 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है।

Bijnor News: 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पुलिस बिजनौर-मुरादाबाद स्टेट हाईवे और आसपास लगे करीब 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है। फुटेज के जरिए पुलिस बाग में आने-जाने वाले वाहनों और संदिग्ध लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही नामजद आरोपियों और मृतक के करीबी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र में नूरपुर मार्ग स्थित 28 बीघा के बाग में बनी कोठी में अनिल कुमार सोती अकेले रहते थे। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे उनका शव कोठी के अंदर पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच के लिए कई टीमें लगाई हैं.

मृतक के भांजे आलोक शर्मा का बयान मृतक के भांजे आलोक शर्मा निवासी दिल्ली ने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी थी। उन्होंने शहर कोतवाली में दर्ज कराई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि जमीन को लेकर चल रहे विवाद के कारण उनके मामा को कुछ लोगों से जान का खतरा था। उनका आरोप है कि इस संबंध में पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी की गई थी। आलोक शर्मा ने सगे भतीजे गौरव सोती, शैलेंद्र खन्ना, सुनील खन्ना और नावेद आढ़ती पर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जमीन विवाद से जुड़ा मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन होने की बात भी सामने आई है.

कॉल डिटेल से भी सुराग तलाश रही पुलिस पुलिस नामजद आरोपियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच कर रही है। इसके जरिए घटना से पहले और बाद में संदिग्धों की आपसी बातचीत और उनकी लोकेशन से जुड़े तथ्यों को जांचा जा रहा है। इसके अलावा पुलिस मृतक के करीबी लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से वाहनों की पहचान पुलिस की टीमें नूरपुर रोड और बाग के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज लगातार देख रही हैं। खासतौर पर उन वाहनों की पहचान की जा रही है, जो घटना के आसपास बाग की ओर जाते या वहां से निकलते दिखाई दिए हैं। पुलिस का प्रयास है कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और पूछताछ से मिले तथ्यों को जोड़कर हत्या की कड़ी तक पहुंचा जा सके.

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कोट--

घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी कैमरें खंगाले जा रहे है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। खुलासे के लिए कई टीमें लगी हुई है।

-अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी।

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