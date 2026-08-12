Bijnor News: अनिल सोती हत्याकांड: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस

Bijnor News: -भूमि विवाद की दिशा में जांच तेज डिटेल से जुटाए जा रहे सुराग बिजनौर, संवाददाता। 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलि

Bijnor News: 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हत्या की वजह भूमि विवाद को माना जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है。

हत्या की घटना शहर कोतवाली क्षेत्र में नूरपुर मार्ग स्थित 28 बीघा के बाग में बनी कोठी में अनिल कुमार सोती अकेले रहते थे। सात अगस्त की सुबह करीब छह बजे उनका शव कोठी के अंदर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के नजरिए से जांचते हुए कई टीमें गठित कीं। मृतक के भांजे आलोक शर्मा निवासी दिल्ली ने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी थी। भांजे आलोक शर्मा ने सगे भतीजे गौरव सोती, शैलेंद्र खन्ना, सुनील खन्ना और नावेद आढ़ती पर भूमि विवाद को लेकर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस कार्रवाई पुलिस नामजद आरोपियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। घटना से पहले और बाद में हुई बातचीत तथा मोबाइल लोकेशन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मृतक के करीबी लोगों और नामजद आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और पूछताछ से मिले तथ्यों को जोड़कर हत्याकांड के खुलासे तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

घटनाक्रम का खुलासा ---

कोट--

घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द खुलासा कर दिया जाएगा।

-अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी