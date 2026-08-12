Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bijnor News: अनिल सोती हत्याकांड: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

Bijnor News: -भूमि विवाद की दिशा में जांच तेज डिटेल से जुटाए जा रहे सुराग बिजनौर, संवाददाता। 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलि

Bijnor News: अनिल सोती हत्याकांड: खुलासे के करीब पहुंची पुलिस

Bijnor News: 82 वर्षीय अनिल कुमार सोती की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हत्या की वजह भूमि विवाद को माना जा रहा है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है。

हत्या की घटना

शहर कोतवाली क्षेत्र में नूरपुर मार्ग स्थित 28 बीघा के बाग में बनी कोठी में अनिल कुमार सोती अकेले रहते थे। सात अगस्त की सुबह करीब छह बजे उनका शव कोठी के अंदर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या के नजरिए से जांचते हुए कई टीमें गठित कीं। मृतक के भांजे आलोक शर्मा निवासी दिल्ली ने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी थी। भांजे आलोक शर्मा ने सगे भतीजे गौरव सोती, शैलेंद्र खन्ना, सुनील खन्ना और नावेद आढ़ती पर भूमि विवाद को लेकर साजिश रचकर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस नामजद आरोपियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाल रही है। घटना से पहले और बाद में हुई बातचीत तथा मोबाइल लोकेशन से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही मृतक के करीबी लोगों और नामजद आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और पूछताछ से मिले तथ्यों को जोड़कर हत्याकांड के खुलासे तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

घटनाक्रम का खुलासा

---

कोट--

घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। जल्द खुलासा कर दिया जाएगा।

-अभय कुमार पांडेय, सीओ सिटी

सामान्य प्रश्न

अनिल कुमार सोती की हत्या किस कारण से हुई?
अनिल कुमार सोती की हत्या भूमि विवाद के कारण हुई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Murder Land Dispute Bijnor News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।