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Bijnor News: सरकारी दस्तावेज फाड़ने और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में बैंक सखी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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Bijnor News: - पुलिस जांच पड़ताल में जुटीसरकारी दस्तावेज फाड़ने और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में बैंक सखी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्जसरकारी दस्तावेज फाड़ने और जात

Bijnor News: सरकारी दस्तावेज फाड़ने और जातिसूचक टिप्पणी के मामले में बैंक सखी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Bijnor News: सरकारी कार्य में बाधा डालने सरकारी दस्तावेज फाड़ने, जातिसूचक टिप्पणी करने, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने बैंक सखी राजबाला के खिलाफ विभिन्न धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। चांदपुर के गांव वाजिदपुर निवासी पूजा भारती पत्नी सतेन्द्र कुमार बास्टा बोहरा सीएलएफ की लेखाकार पूजा भारती ने पुलिस को दी तहरीर में देकर रिपोर्ट दर्ज में आरोप लगाते हुए बताया कि 22 दिसंबर 2025 को हुई सीएलएफ बैठक के दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। आरोप है कि उस समय जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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बैठक में घटनाएँ

इसके बाद 25 जून 2026 को बास्टा बोहरा सीएलएफ में पदाधिकारियों के चयन के लिए आयोजित बैठक के दौरान बैंक सखी राजबाला अपने पति और कुछ अन्य लोगों के साथ पहुंची। आरोप है कि बैठक के दौरान सरकारी कार्यवाही रजिस्टर छीनकर फाड़ दिया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाली गई तथा लेखाकार के साथ मारपीट का प्रयास किया गया। साथ ही जातिसूचक टिप्पणी करते हुए उसे पद पर कार्य नहीं करने देने और जान से मारने की धमकी दी गई।

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पुलिस कार्यवाही

पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला राजबाला के खिलाफ संबंधित धाराओं एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर एक के खिलाफ रिपोर्ट होने की पुष्टि की है।

सामान्य प्रश्न

बैंक सखी राजबाला के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज किया गया?
बैंक सखी राजबाला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी दस्तावेज फाड़ने, जातिसूचक टिप्पणी करने, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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