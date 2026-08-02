Bijnor News: मोबाइल चोरी के फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे रिश्वत लेने का आरोप

Bijnor News: थाना मंडावर क्षेत्र में तैनात एक सिपाही पर मोबाइल चोरी के फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने और दस हजार रुपये रिश्वत लेकर छोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत व्यापारियों के साथ थाने पहुंचकर थाना प्रभारी मंडावर से की। थाना मंडावर क्षेत्र के अमित कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम सीमली, दयालवाला में मोबाइल की दुकान करता है। दुकान स्वामी का आरोप है कि दिनांक 3 जुलाई को मंडावर थाने में तैनात सिपाही दयालवाला स्थित उसकी दुकान से जबरदस्ती उठाकर थाना ले गया। आरोप है कि सिपाही ने उस पर चोरी का मोबाइल बेचने का झूठा आरोप लगाया।

उसने मोबाइल के बिल और कागजात दिखाए, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। थाने में मौजूद दूसरे सिपाही ने भी उसके साथ गाली-गलौज की। पीड़ित ने बताया कि उक्त मोबाइल 2024 में मिर्ज़ापुर के एक व्यक्ति की पुत्री को नया डिब्बा बंद बेचा गया था। इसके बावजूद सिपाही ने उसे डरा-धमकाकर दस हजार रुपये रिश्वत ली और छोड़ दिया। रिश्वत लेने के बाद भी मोबाइल वापस नहीं किया गया। उसके बाद वह 26 जुलाई को थाने पंहुचा ओर सिपाही से मोबाइल ओर रूपए वापस मांगे सिपाही ने मोबाइल फोन तो वापस कर दिया लेकिन पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने व्यापारियों को अपनी बात से अवगत कराया। शनिवार की दोपहर व्यापारी एकत्र होकर थाना मंडावर पहुंचे और थाना प्रभारी को मामले से अवगत कराया। थाना प्रभारी मंडावर विपिन कुमार ने व्यापारियों को जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।