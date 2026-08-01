Bijnor News: कांवड़:: फोरलेन हाईवे पर चलने वाले थ्री व्हीलर पर रोक लगी
Bijnor News: -- थ्री व्हीलर चालकों की पुलिस प्रशासन से हुई नोकझोंक कांवड़:: फोरलेन हाईवे पर चलने वाले थ्री व्हीलर पर रोक लगीकांवड़:: फोरलेन हाईवे पर चलने वाले थ्री
Bijnor News: कावड़ यात्रा के मद्देनजर धामपुर से नगीना जाने वाले थ्री व्हीलर पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी। थ्री व्हीलर पर रोक लगाने से नाराज चालकों ने हंगामा कर दिया। थ्री व्हीलर चालकों का आरोप है कि प्राइवेट बस यूनियन के दबाव में पुलिस प्रशासन उनके थ्री व्हीलर रोक रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने थ्री व्हीलर चालकों को कांवड़ियों का हवाला देते हुए मौके से खदेड़ दिया। शनिवार को पुलिस प्रशासन ने दुर्गा विहार बाईपास पर धामपुर से नगीना जाने वाले सभी थ्री व्हीलर रोक लगा दी। थ्री व्हीलर हाईवे पर न चलने देने से नाराज चालकों ने मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया।
इस दौरान थ्री व्हीलर चालकों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन प्राइवेट बसों का हाईवे पर संचालन कर रहा है। जबकि उनके थ्री व्हीलर रोक कर खड़े कर दिए हैं। आरोप लगाया कि प्राइवेट बस यूनियन ने पुलिस से मिली भगत कर रखी है। जिसकी वजह से उनके थ्री व्हीलर हाईवे पर जाने से रोके जा रहे हैं। थ्री व्हीलर चालकों के हंगामा की सूचना पर मौके पर पहुंचे कोतवाल ने कावड़ यात्रा का हवाला देते हुए थ्री व्हीलर चालकों को हाईवे पर न जाने की हिदायत दी। उधर कोतवाल रविंद्र प्रताप सिंह का कहना है की कावड़ यात्रा के मद्देनजर अधिक वाहनों को हाइवे पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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