Bijnor News: हिमांशु त्यागी हत्याकांड का वांछित आरोपी गिरफ्तार

Bijnor News: अफजलगढ़। पुलिस ने हिमांशु त्यागी हत्या कांड के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक तीन अन्य आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। करीब एक पखबाडा पहले अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव आनंदीपुर सतीश कुमार के पुत्र हिमांशु त्यागी की हत्या कर दी गई थी। मृतक का खून से लथ पथ शव गांव के ही राजेंद्र के खेत में ट्यूबवेल के समीप पड़ा मिला था। मृतक के पिता द्वारा अज्ञात के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान गांव के ही आकाश व अजय पुत्र नौबत सिंह, संजीव कुमार उर्फ भंडारी पुत्र पूरन सिंह, सिद्धांत कुमार पुत्र देवेन्द्र की संलिप्ता प्रकाश में आई थी। पुलिस ने घटना के बाद 24 घंटे के भीतर आकाश, संजीव उर्फ भंडारी तथा सिद्धांत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जबकि अजय घटना के बाद फरार हो जाने के कारण वांछित चल रहा था तथा पुलिस उसको तलाश कर रही थी। पुलिस ने बुधवार को हिमांशु हत्याकांड के वांछित आरोपी अजय पुत्र नौबत सिंह को गिरफ्तार आवश्यक कार्यवाही किए जाने की कही है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक एमके सिंह सहित ड्राइवर ओमपाल तथा पुलिसकर्मी विपिन शामिल रहे।